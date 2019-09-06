06.09.2019 09:53

Erzincanlı Badmintoncu Aleyna Korkut, Türkiye Şampiyonu oldu.



Ankara'da yapılan U 13 yaş Türkiye şampiyonasında Erzincanlı sporcular ferdi yarışmalarda yine madalya ve kupayla döndü. 190 kulüp 520 sporcuyla yapılan Türkiye Şampiyonasında Aleyna Korkut, 160 sporcuyla yarıştığı tek kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu ve yine çift kızlarda ikincilik madalyası almayı başardı. 4 sporcuyla yarışmaya katılan Türk Telekom Spor Kulübü topladığı puanlarla Türkiye ikincisi olmayı başardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA