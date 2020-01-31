Aleyna Karaca Türkiye 2.oldu

31.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:02

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Şampiyonası ve Salon Olimpik Deneme Yarışmalarında Erdekli atlet Aleyna Karaca 2. oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul Atletizm İl Temsilciliği tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda hafta içinde düzenlenen, Komple Atlet Salon Ligi Çoklu Branşlar Türkiye Salon Şampiyonası ve Salon Olimpik Deneme Yarışmaları sona erdi. Çok sayıda sporcunun katılımı ile yapılan atletizm yarışmalarında Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Aleyna Karaca, Komple Atlet Pentatlon Ligi Final Yarışmalarında yarışarak Türkiye 2. oldu. Aleyna Karaca, Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonasında da yapılan yarışmada bu kez Türkiye 3.oldu.



Yarışmalar hakkında açıklama yapan antrenör Niyazi Gülhan, "çoklu branşlarda Pentatlon dalı sırasıyla engelli koşu, yüksek atlama, gülle atma, uzun atlama ve 800 metre branşlarından oluşmaktadır. Sporcunun yarışması sabah başlayıp akşama kadar devam etmekte olup, fiziksel, ruhsal ve zihinsel açıdan zor bir daldır. Biz bu süreci hayırlısıyla attık. Sporcum kendinden büyük sporcularla yarışmasına rağmen Türkiye 2.olmayı başarmıştır. Bir aksaklık yaşanmadığı sürece başarılı sonuçlar kazanmaya devam edeceğiz. Sporcumu kutluyor, destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA