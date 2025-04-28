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Aleyna Kalaycıoğlu'nun taksi olayı ne? Aleyna Kalaycıoğlu'na ne oldu?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun taksi olayı ne? Aleyna Kalaycıoğlu'na ne oldu?
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Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, taksi olayıyla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayın detayları merak konusu oldu. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu'nun taksi olayı nedir? İşte, yaşananlar…

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, son günlerde yaşadığı taksi olayıyla sosyal medyada gündem oldu. Olayın detayları ve yaşanan gelişmeler, takipçileri tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu'nun taksi krizi neydi, olay nasıl gelişti? İşte tüm ayrıntılar…

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN TAKSİ OLAYI NE?

Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, son günlerde İstanbul'da yaşadığı taksi krizi ile gündeme geldi. İddiaya göre Aleyna Kalaycıoğlu, bindiği bir taksi şoförüyle ücret konusunda anlaşmazlık yaşadı. Taksi şoförünün, mesafeye göre fazla ücret talep ettiği ve bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktığı öne sürüldü.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun taksi olayı ne? Aleyna Kalaycıoğlu'na ne oldu?

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalaycıoğlu, "Bu şehirde taksiye binmek artık gerçekten cesaret istiyor." ifadelerini kullandı.

Aleyna Kalaycıoğlu, paylaşımında ayrıca şunları söyledi:

"Mesafe kısa diye yüzüme bile bakmadan reddettiler. Binen taksiler de istediği ücreti dayatıyor. Yetkililer artık buna bir çözüm bulmalı."

Aleyna Kalaycıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrasında yaşanan taksi olayı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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