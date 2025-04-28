Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ne iş yapıyor?

Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Başarılı performansı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kalaycıoğlu'nun hayatı, yaşı ve kariyerine dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır ve şimdilerde hangi alanda çalışıyor? İşte, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında merak edilen tüm bilgiler…

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Aleyna Kalaycıoğlu, Türkiye'de geniş kitleler tarafından Survivor yarışmasıyla tanınmıştır. Genç yaşına rağmen Survivor'daki güçlü performansı ve mücadeleci tavrıyla dikkat çekmiş, özellikle genç izleyiciler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştur. 2025 yılı itibarıyla 27 yaşında olan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrasında da adından söz ettirmeye devam etmektedir.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu

Survivor macerasının ardından kariyerine farklı bir yön çizen Kalaycıoğlu, sosyal medyada aktif olarak içerik üretmeye başlamıştır. Instagram ve YouTube gibi platformlarda büyük bir takipçi kitlesine sahip olan genç isim, influencer olarak çeşitli markalarla iş birliği projelerinde yer almakta ve reklam çalışmalarına katılmaktadır. Ayrıca, bazı kaynaklara göre müzik alanında da projeler geliştirdiği ve sahne performansları üzerine çalışmalar yaptığı bilgisi paylaşılmıştır.

Aleyna Kalaycıoğlu, hem yarışma kariyeri hem de sosyal medya etkinlikleriyle adını duyurmaya devam ederken, yeni projeleri ve çalışmalarıyla da takip edilmektedir.