Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun instagram adresi nedir?

Survivor 2021'in finaline kısa bir süre kala, ismini son 8 içerisine yazdıran ve gönüllüler takımında mücadele eden Aleyna Kalaycıoğlu, takımların birleşmesinin ardından kırmızı takımda mücadele etmekte. Survivor'da başarılı bir performans sergileyen Kalaycıoğlu, son dönemde Ayşe Yüksel ile yaşadığı tartışmalar ile en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun instagram adresi nedir?

Survivor 2021'in finaline kısa bir süre kala, ismini son 8 içerisine yazdıran ve gönüllüler takımında mücadele eden Aleyna Kalaycıoğlu, takımların birleşmesinin ardından kırmızı takımda mücadele etmekte. Survivor'da başarılı bir performans sergileyen Kalaycıoğlu, son dönemde Ayşe Yüksel ile yaşadığı tartışmalar ile en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun instagram adresi nedir?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Annesi ve babası 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a ilk defa bu sene başvurarak, Survivor 2021'de yarışmacı olmuştur. Başarılı bir performans sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu, final öncesi son 8 arasına adını yazdırmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor yarışmasının başarılı isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlunun sosyal medya platformu Instagram'da 216 bin takipçisi bulunmakta ve "aleynakalayciogluu" yer almaktadır.