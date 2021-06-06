Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun instagram adresi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun instagram adresi nedir?

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun instagram adresi nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Survivor 2021'in finaline kısa bir süre kala, ismini son 8 içerisine yazdıran ve gönüllüler takımında mücadele eden Aleyna Kalaycıoğlu, takımların birleşmesinin ardından kırmızı takımda mücadele etmekte. Survivor'da başarılı bir performans sergileyen Kalaycıoğlu, son dönemde Ayşe Yüksel ile yaşadığı tartışmalar ile en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun instagram adresi nedir?

Survivor 2021'in finaline kısa bir süre kala, ismini son 8 içerisine yazdıran ve gönüllüler takımında mücadele eden Aleyna Kalaycıoğlu, takımların birleşmesinin ardından kırmızı takımda mücadele etmekte. Survivor'da başarılı bir performans sergileyen Kalaycıoğlu, son dönemde Ayşe Yüksel ile yaşadığı tartışmalar ile en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun instagram adresi nedir?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Annesi ve babası 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a ilk defa bu sene başvurarak, Survivor 2021'de yarışmacı olmuştur. Başarılı bir performans sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu, final öncesi son 8 arasına adını yazdırmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor yarışmasının başarılı isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlunun sosyal medya platformu Instagram'da 216 bin takipçisi bulunmakta ve "aleynakalayciogluu" yer almaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Seda Sayan Hazal Kaya Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun instagram adresi nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:40:23. #1.16#

title