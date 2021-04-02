Aleyna Çalışkan elendi mi? Survivor kim elendi?
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Aleyna Çalışkan elendi mi? Survivor kim elendi?

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Aleyna Çalışkan elendi mi? Survivor kim elendi?

Aleyna Çalışkan elendi mi? sorusu yanıt arayan konulardan biri oldu. Survivor 1 Nisan kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu?

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1 Nisan Perşembe günü eleme olacak. Hangi isim elenecek merak konusu oldu. Şuanda elenecek ismin açıklanması bekleniyor. Peki, Survivor kim elendi? 1 Nisan Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi? 1 Nisan SMS birincileri kimler oldu, hangi isimleri söyledi? Aleyna Çalışkan elendi mi?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

1 Nisan Survivor'da henüz elenen isim açıklandı.

Elenen isim Öykü oldu.

Survivor kim elendi? 1 Nisan Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi?

1 NİSAN ALEYNA ÇALIŞKAN ELENDİ Mİ?

Eleme adayları Ünlüler takımından Çağrı ve Öykü olurken, Gönüllüler takımından ise Aleyna Ç., Aleyna ve Hanzade aday olan isimler oldu. Aleyna Çalışkan adaydı ancak elenmedi.

1. eleme adayı : Aleyna Ç.

2. eleme adayı : Hanzade

3. eleme adayı : Öykü

4. eleme adayı : Çağrı

5. eleme adayı : Aleyna

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Şimal Güdüm
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