Aleyna Çalışkan elendi mi? Survivor kim elendi?

Aleyna Çalışkan elendi mi? sorusu yanıt arayan konulardan biri oldu. Survivor 1 Nisan kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu?