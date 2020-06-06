Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ailesi konuştu Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ailesi konuştu -Anne Hatun Esen: "Ciğerim yandı, ciğerimi yakanların da ciğeri yansın" Aleyna Çakır olarak bilinen ve sosyal medyada en çok konuşulan ölüm olayı ile ilgili Kırşehir'de bulunan aile konuştu.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ailesi konuştu

-Anne Hatun Esen: "Ciğerim yandı, ciğerimi yakanların da ciğeri yansın"

KIRŞEHİR - Aleyna Çakır olarak bilinen ve sosyal medyada en çok konuşulan ölüm olayı ile ilgili Kırşehir'de bulunan aile konuştu.

"Ciğerim yandı, ciğerimi yakanların da ciğeri yansın" diyen anne Hatun Esen, "Beni kurtarın ciğerimi yakanların ciğeri yansın. Ben, anneyim yanıyorum başka anneler yanmasın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ceylan gözlümü kim yaktı ise onlarda yansın"dedi.

Kızımın kafası momarmış diyen anne Hatun Esen, "Kafasını mosmor bacaklarını simsiyah etmiş çocuğumun sağlam bir yerini koymamış her tarafı kırık, caninin dışarıda gezmesini istemiyorum. Ben yandım başka anneler yanmasın" diye düşüncelerini anlattı.

Baba Mehmet Esen ise kızının mezarı başında çocuğunun katilinin bulunmasını istediğini belirtti. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen intihar mı etti? Öldürüldü mü? İddiaları ve sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından dayak atılıp bayıldığı videonun ortaya çıkmasıyla ölüm olayı sosyal medyada son dakika olarak paylaşılan haberler arasında girmişti.

Üniversite öğrencisi Aleyna Çakır'ın ölümü sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından bayılana kadar dövüldüğü iddiası kısa sürede milyonlarca kişi tarafından paylaşılmıştı.

Kaynak: İHA