Aleyna Çakır kimdir? Sema Esen kimdir? Aleyna Çakır nasıl öldü? Aleyna Çakır'ın katili kim?
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Aleyna Çakır kimdir? Sema Esen kimdir? Aleyna Çakır nasıl öldü? Aleyna Çakır'ın katili kim?

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Aleyna Çakır kimdir? Sema Esen kimdir? Aleyna Çakır nasıl öldü? Aleyna Çakır'ın katili kim?
09.09.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:51

Cansız bedeni erkek arkadaşı tarafından bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili detaylar incelenmeye devam ediyor. Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen kimdir? Sema Esen'nin ölümü ile ilgili detaylar haberimizde.

ALEYNA ÇAKIR KİMDİR?

1999 doğumlu Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki bir genç kızdır. Takma isim kullandığı bilinen Aleyna Çakır'ın asıl ismi Sema Esen'dir. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde, geçen çarşamba gecesi bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar etmiş şekilde ölü bulundu. Aleyna Çakır'ı cansız bedenini bulan arkadaşı Ümit U.'nun 17 Nisan günü bayıltana kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı.

ALEYNA ÇAKIR NEDEN ÖLDÜ?

Cinayete kurban giden Aleyna Çakır, darp raporu incelendiğinde dayak, cinsel istismar ve işkence izlerinin olduğu ortaya çıktı. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor. Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.

Aleyna Çakır kimdir? Sema Esen kimdir? Aleyna Çakır nasıl öldü? Aleyna Çakır'ın katili kim?
Aleyna Çakır kimdir? Sema Esen kimdir? Aleyna Çakır nasıl öldü? Aleyna Çakır'ın katili kim?

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