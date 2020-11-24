Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır nasıl öldü? Aleyna Çakır katili tutuklandı mı?

Aleyna Çakır adını işlenen cinayet sonrası duyuldu. Peki, Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır nasıl öldü? Aleyna Çakır katili tutuklandı mı? Aleyna Çakır olayı nedir?

21 yaşında intihar ederek ölen ve daha sonra cinayet şüphesi ile soruşturma başlatılan Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır nasıl öldü? Aleyna Çakır katili tutuklandı mı?

ALEYNA ÇAKIR KİMDİR?

Sema Esen adına sahip olan genç kız, 1999 yılında doğdu. Aleyna Çakır adıyla anılıyordu. Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki Çakır, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde, 3 Haziran gecesi bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar etmiş şekilde ölü bulundu. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini bulan ise erkek arkadaşı Ümitcan Uygun olmuştu. Ardından 17 Nisan günü bayıltana kadar şiddet uyguladığı görüntüleri gündem olmuştu.

ALEYNA ÇAKIR NASIL ÖLDÜ?

İntihar ettiği ileri sürülen üniversite öğrencisi Aleyna Çakır'ın cansız bedenini bulan Ümitcan Uygun'un Çakır'ı dövdüğü ve bunu yaparken Instagram üzerinden canlı yayınladığına dair görüntüler medyaya sızdı. Bu görüntülerin ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun serbest bırakıldı.

ALEYNA ÇAKIR'IN KATİLİ KİMDİR?

Aleyna Çakır'ın ölümü üzerine şuanda kimse tutuklanmadı. Fakat Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı tarafından yapılan canlı yayında Aleyna Çakır'ı darp edildiği görüldü. Bir video yayınlayarak Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümit Can Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullandı.