Aleyna Çakır'ın babasının Ümitcan Uygun isyanı
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Aleyna Çakır'ın babasının Ümitcan Uygun isyanı

Aleyna Çakır'ın babasının Ümitcan Uygun isyanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu da ölü bulundu.

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu da ölü bulundu. Çakır'ın babası Mehmet Esen canlı yayında isyan etti.

Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak yaşananlarla ilgili konuştu. Canlı yayında konuşan Mehmet Esen, cümlesine "Bir ölüm daha" diyerek başladı. Kızının ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için "Bunu niye yakalamadılar?" diye sordu. Acılı baba, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünü duyduğu anı anlatarak, "Bu olayı duydum. Benim çocuğuma nasıl üzüldüysem, yandıysam, ciğerlerim yandı" dedi. Uygun'un ceza alması için çaba sarf ettiğini vurgulayan baba Esen "Hakan bey (Ural) her zaman söylemişti, bir daha yapar bunu tutuklayın" ifadesini kullandı. Kızının ölümüyle sarsılan baba Esen, şüpheli Uygun için "Ben bayramda mezarda taşları kucakladım ama o babasıyla kardeşleriyle geçirdi. Bu bir seri katil" ifadelerini kullandı.

Baba Esen, olaylarda Uygun'un kardeşinin de olduğunu ileri sürdü. Esen, "Annesini öldürdükleri yere gidin, orası piknik yeri değil, orası bunların öldürüp öldürüp attıkları yer" dedi.

Baba Esen, yeniden gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un tutuklanması gerektiğini vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri
Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri
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Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tehditler savurdu
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Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı
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