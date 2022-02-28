Aleyna Çakır'ın babasından Ümitcan Uygun'un aldığı cezaya tepki - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aleyna Çakır'ın babasından Ümitcan Uygun'un aldığı cezaya tepki

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Aleyna Çakır'ın babasından Ümitcan Uygun'un aldığı cezaya tepki

Aleyna Çakır'ı darp edip videosunu sosyal medya üzerinden yaydığı gerekçesiyle görülen davada Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Aleyna Çakır'ı darp edip videosunu sosyal medya üzerinden yaydığı gerekçesiyle görülen davada Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Çakır'ın babası Mehmet Esen, verilen cezaya tepki gösterdi.

Verilen cezayı yetersiz bulduğunu söyleyen Baba Esen, "Verilen cezayı yetersiz buluyorum. Müebbet istemiyle yargılanmasını istiyoruz. Yatsın içeriden çıkamasın, çürüsün. Kızımı darp ettiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunların suç unsuru bulunmamakta mı" dedi.

Cinayet davasının sürdüğünü ifade eden baba Mehmet Esen, "4 yıl 10 ay değil ömür boyu içerde yatsın. Cinayet davamız devam ediyor. Adaletimize güveniyorum. Cinayet davasında müebbet kararı çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Vahit Aldı/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır, Medya, Baba, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title