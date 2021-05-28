Aleyna Çakır davasında yeni gelişme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Aleyna Çakır davasında yeni gelişme

Aleyna Çakır davasında yeni gelişme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aleyna Çakır olarak bilinen ve gerçek adı 'Sema Esen' hakkında devam eden duruşmada Esen'in avukatı Umur Yıldırım, "Aslında bu dosya, Aleyna'ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı" dedi.

Aleyna Çakır olarak bilinen ve gerçek adı 'Sema Esen' hakkında devam eden duruşmada Esen'in avukatı Umur Yıldırım, "Aslında bu dosya, Aleyna'ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı" dedi.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olarak bulunan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)'le katılırken, tutuksuz olarak yargılanan Enes Ö. ve avukatlar salonda bulundu. Mahkeme heyeti tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında duruşma salonuna basın mensubu ve izleyici kabul edilmedi. Esen'e yönelik 'konut dokunulmazlığına ihlal' ve 'tehdit' suçlarıyla hakim karşısına çıkan Ümitcan Uygun ve Enes Ö. haklarındaki suçlamalara karşı savunma yaptı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Esen'in ev arkadaşı Sera E., Esen'in birçok kez şiddete maruz kaldığını ve Ümitcan Uygun tarafından zorla çalıştırıldığını söylerken Uygun da bu suçlamaları kabul etmedi.

Esen'in avukatı Umur Yıldırım, sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını beklediğini söyleyerek, "Dava için önemli olan bir tanığı dinlettik. Tanık, Aleyna'nın şiddete maruz kaldığını ve zorla çalıştırıldığını açıkça söyledi. Aslında bu dosya, Aleyna'ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı. Tanık bazı şeyleri gerçekliğe kavuşturdu. Mahkeme tarafından istenen HTS kayıtlarını, ev sahibinin beyanını ve fatura abonelikleri geldi. Bunların dosyayı açıklığa kavuşturduğunu düşünüyorum. Sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı
Bursa'da şarampole yuvarlanan araçta can pazarı: 5 yaralı
Doktor hastanede bıçaklı saldırıya uğradı, Bakan Koca çıldırdı: Şifa veren eli kesemezsiniz
Doktor hastanede bıçaklı saldırıya uğradı, Bakan Koca çıldırdı: Şifa veren eli kesemezsiniz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aleyna Çakır davasında yeni gelişme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 19:06:42. #1.14#

title