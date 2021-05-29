Alexone: "Tiktok Z kuşağı Alexone'ı takip ediyor"
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Alexone: "Tiktok Z kuşağı Alexone'ı takip ediyor"

Alexone: 'Tiktok Z kuşağı Alexone'ı takip ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2000'li yılların fenomen Dj'i Alexone bugünlerde TikTok'ta paylaştığı videolar ve yaptığı canlı yayınların yoğun ilgi gördüğünü söyleyerek, "Her dönemin yıldız meslekleri vardır.

2000'li yılların fenomen Dj'i Alexone bugünlerde TikTok'ta paylaştığı videolar ve yaptığı canlı yayınların yoğun ilgi gördüğünü söyleyerek, "Her dönemin yıldız meslekleri vardır. 2000'li yıllarda DJ olmak, 2021 yılında da TikTok fenomeni olmak olabilir. Önemli olan bu mesleklerin gerektirdiği donanımlara önceden hazırlıklı olmaktır" dedi.

Değişimin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Alexone, "Ben 2000'li yıllarda DJ lik için gereken alt yapıya sahiptim ve kendimi sürekli geliştirdim. Türkiye ve İngiltere'de yapılan yarışmalarda performanslarımla birinci olmayı başardım. Tam 6 yıl İngiltere'de en prestijli gece kulüplerinde kendi performanslarımı sergiledim. Bu arada boş zamanlarımda fotoğraf, sinema, film ve yönetmenlik eğitimi aldım. Bu alanda da kendimi geliştirdim" dedi.

Ülkeye döndükten sonra hem Dj hem de yönetmen olarak çalışmalarına tanık olduğumuz Alexone, "2007 yılında ülkeme döndükten sonra çalışmalarıma müzik ve yönetmenlik alanlarında devam ettim. TikTok gibi video platformlarında içerik üretmeye başladığımda bu işi hobi olarak yapıyordum. İçeriklerimin sanatsal yönü çok beğenilince bu işi profesyonel olarak yapmaya başladım. Şimdilerde fenomen diyebileceğimiz bir seviyeye ulaştım. Takipçi sayım ve canlı yayınlarıma gerçekleşen katılım 400 bin kişiyi buluyor ve böylece ilk sıralarda yer almayı başardım. Uzun zamandır bu başarımı koruyorum. Çünkü gereken alt yapıya sahip olduğum için kaliteli içerikler üretiyorum" diye konuştu.

1998 yılında profesyonel olarak eğlence sektöründe çalışmaya başlayan Alexone, her zaman kendini geliştirmek ve değişime ayak uydurmak konusunda başarılı olduğunu ifade ederek, "Mesleki kariyerime DJ olarak başladım ve sanatsal bakış açımla bu alanda bir fark ortaya koydum. Bir DJ için hayal edilebilecek en güzel başarıları bizzat yaşadım. Türkiye'nin en ünlü organizasyonlarında ve kulüplerinde sahne aldım. Yurt dışında en prestijli gece kulüplerinde performans sergiledim. O DJ kabini benim yıldızlaştığım yerdi. Şimdilerde ise yönetmen ve oyuncu olarak kendi TikTok videolarımı çekiyorum. Canlı yayınlarımı yüzbinler izliyor. Bu alanda da yıldızlaşmayı başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gelecek ne gösterir bilinmez ama ben şimdiden onun için de hazırlık yapmaya başladım" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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