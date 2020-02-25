Haberler » Spor » Alexandre Lacazette'ten AS Monaco'ya Hat-trick - Spor

Alexandre Lacazette'ten AS Monaco'ya Hat-trick

Ligue 1 2015-16 sezonunun bitime bir hafta kala Lyon'un sahasinda AS Monaco'yu 6-1 maglup ettigi karsilasmada Fransız forvet Alexandre Lacazette'in hat-trick yaptığı maçın görüntülerinden derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.

25.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:21

Ligue 1 2015-16 sezonunun bitime bir hafta kala 'un sahasinda AS Monaco'yu 6-1 maglup ettigi karsilasmada Fransız forvet Alexandre 'in hat-trick yaptığı maçın görüntülerinden derlediğimiz Dugout farkıyla sizlerle.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler