Alexandre Lacazette'ten AS Monaco'ya Hat-trick
Ligue 1 2015-16 sezonunun bitime bir hafta kala Lyon'un sahasinda AS Monaco'yu 6-1 maglup ettigi karsilasmada Fransız forvet Alexandre Lacazette'in hat-trick yaptığı maçın görüntülerinden derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.
25.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:21
Ligue 1 2015-16 sezonunun bitime bir hafta kala Lyon'un sahasinda AS Monaco'yu 6-1 maglup ettigi karsilasmada Fransız forvet Alexandre Lacazette'in hat-trick yaptığı maçın görüntülerinden derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout
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