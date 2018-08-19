Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan, Konser Verdiği Çanakkale'ye Hayran Kaldı

Dünya starı Alexandra Stan, Umurbey Geleneksel 27. Şeftali Festivali etkinlikleri kapsamında konser vermek içi Çanakkale'ye geldi. Konser öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alexandra Stan, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini ve bu gelişinde de ülkeye hayran kaldığını belirtti.

"ÇANAKKALE BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Çanakkale'yi de çok beğendiğini ifade eden Alexandra Stan, "Boğazda gemiyle bir tur atma imkanım oldu. Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yapısı beni çok etkiledi. Zaten Romanya ve Türkiye'nin bir çok benzer yanı var. Bu nedenle yabancılık çekmiyorum. Türk insanı çok sıcak kanlı. Beni burada çok yakın karşıladılar. Yöresel meyveler çok hoşuma gitti. Buranın meşhur üzümünün tadına baktım ve çok beğendim. Çanakkale'ye tekrar gelmeyi çok isterim" dedi.