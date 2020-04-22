Alexander Sörloth, Trabzon'a dönerek karantina sürecine girdi
Özel izinle ülkesi Norveç'e giden Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'ün bu akşam saat 22.10'da özel uçakla ülkesi Norveç'ten Trabzon'a gelerek karantina sürecine girdiği bildirildi.
22.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:52
Özel izinle ülkesi Norveç'e giden Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'ün bu akşam saat 22.10'da özel uçakla ülkesi Norveç'ten Trabzon'a gelerek karantina sürecine girdiği bildirildi. - TRABZON
Kaynak: İHA