Alexander Sörloth kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Hangi milli takımda forma giyiyor? Mevkisi ne? Son dakika haberiyle gündeme gelen Alexander Sörloth çok merak ediliyor. Alexander Sörloth milli maç sonrasında ulaşılamadığı haberiyle gündeme geldi. Peki Alexander Sörloth kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi milli takımda oynuyor?

Trabzonspor'un gol kralı efsane oyuncusu Alexander Sörloth aslen nereli çok merak ediliyor. Daha doğrusu hangi milli takımda oynuyor ve hakkındaki diğer bilgiler araştırılıyor. Sizler için Alexander Sörloth hakkındaki tüm bilgileri paylaşacağız.

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

Alexander Sørloth 5 Aralık 1995, Trondheim, Norveç doğumlu Norveçli forvet. Trabzonspor'da forma giymektedir.

Alexander Sörloth doğum tarihi : 5 Aralık 1995

Alexander Sörloth kaç yaşında : 24 yaşında

Alexander Sörloth aslen nereli : Norveç

Alexander Sörloth hangi milli takımda oynuyor : Norveç

Alexander Sörloth boyu kaç : 1,93 metre

Alexander Sörloth kilosu kaç : 90 kg

Alexander Sörloth mevkisi ne : Santrafor (Forvet)

Alexander Sörloth forma numarası kaç : 11

Alexander Sörloth burcu ne : Yay burcudur.

ALEXANDER SÖRLOTH ASLEN NERELİDİR? HANGİ ÜLKENİN FUTBOLCUSU?

Alexander Sörloth aslen Norveç doğumlu Norveçli futbolcudur. Alexander Sörloth Norveç'in Trondheim şehrinde dünyaya gelmiştir.

ALEXANDER SÖRLOTH FUTBOL KARİYERİ

Rosenborg Kariyeri:

Futbola Rosenborg 2'de başlayan Alexander Sørloth Temmuz 2013'te Rosenborg A takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. Rosenborg'la ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Crusaders FC karşısında çıkan Sørloth 7-2 biten maçta 12 dakika sahada kaldı ve takımının 6'ncı golünü kaydetti.

Bodø/Glimt Kariyeri:

2015-16 sezonu öncesinde deneyim kazanması için Norveç Ligi takımlarından Bodø/Glimt'e kiralık olarak gönderildi. Burada 26 maçta forma giydi ve 13 gol attı.

Groningen Kariyeri:

Oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken futbolcu 6 Kasım 2015'te Eredivisie takımlarından Groningen'le 750.000 € bonservis bedeli karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Burada 38 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.

Midtjylland Kariyeri:

1 Haziran 2017 tarihinde Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'la dört yıllık sözleşme imzaladı.

Crystal Palace Kariyeri:

Midtjylland'da 26 maçta 15 gol ve 9 asistlik performans sergileyen futbolcu 9 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier League takımı Crystal Palace'a transfer oldu. Premier Lig'de toplamda 16 maça çıktı ve gol atamadı. 2019 yılında Belçika Ligi ekiplerinden Gent'e kiralandı.

Trabzonspor Kariyeri:

Ağustos 2019'da, 750 bin euro transfer bedeliyle iki seneliğine Süper Lig takımlarından Trabzonspor'a kiralandı. Trabzonspor'la ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag karşısında çıkan oyuncu 2-2 sona eren mücadelede takımının 2'nci golünü kaydetti. Sørloth, 2019-20 sezonu'nun 18. haftasında 6-0 kazanılan Kasımpaşa maçında attığı 3 golle Bordo-Mavili formayla ilk kez hat-trick yaptı. Öte yandan futbolcu, 2019-20 sezonunda ligde toplamda 24 gol atarak gol krallığı yaşadı.

ALEXANDER SÖRLOTH MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2011 : Norveç U-16

2012 : Norveç U-17

2016-2017 : Norveç U-18 : 11 maçta 5 gol

2018- : Norveç U-19 : 3 maçta 1 gol

2015-2016 : Norveç U-21 : 10 maçta 1 gol

2016- : Norveç : 24 maçta 8 gol