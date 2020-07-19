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Alexander Sörloth bombası!

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz Crystal Palace'tan iki yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, bu sezon Bordo Mavililer'de gösterdiği müthiş performans sonrası transfer gündemini en çok meşgul eden isimler arasına girecekmiş gibi görünüyor.

Alexander Sörloth bombası!
19.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:03

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz Crystal Palace'tan iki yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, bu sezon Bordo Mavililer'de gösterdiği müthiş performans sonrası transfer gündemini en çok meşgul eden isimler arasına girecekmiş gibi görünüyor.

İtalya'da yayım yapan Corriere del Mezzogiorno gazetesi, Fırtına'da bu sezon çıktığı 46 maçta 29 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki santrforun Serie A ekiplerinden Napoli'nin transfer listesinde olduğunu yazdı.

Haberde Lille'de forma giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmayı bir türlü başaramayan Çizme ekibinin rotayı Real Madrid'de forma giyen Luka Jovic, Zenit Saint Petersburg'un yıldızı Sardar Azmoun ve Süper Lig'in halihazırdaki gol kralı Sörloth'a kırabileceği ifade edildi.

Kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunan Sörloth'un 2020/21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. (Fanatik)

Kaynak: Hürriyet

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