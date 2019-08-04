Alexander Sörloth 2+2 yıllığına Trabzonspor'da

Trabzonspor, Crystal Palace'ten transfer ettiği Norveçli golcü Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-mavililer bu kapsamda Crystal Palace forması giyen santrfor Alexander Sörloth'ü renklerine bağladı. Trabzonspor'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu için 1.500.000. EUR garanti ücret, 2020/21 futbol sezonu için 1.500.000. EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun transferi kapsamında menajerlik hizmet bedeli olarak, sözleşme garanti ücret tutarının yüzde 10'u ödenecektir."

AĞAOĞLU: "SÖRLOTH ÖRNEK BİR FORVET" Başarılı futbolcu için düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bugün yine genç bir futbolcumuzun transferini gerçekleştirdik. İhtiyacımız olan nokta pozisyonlara transferlere devam ediyoruz. Her transfer olduğu gibi bu transfer de biraz sıkıntılı oldu. Bu süreç içerisinde hem sporcunun kendisi, hem menajeri hem de Cyristal Palace kulübü son derece yardımcı oldular. Gece yarılarına kadar görüşmelerimiz oldu. Büyük bir sabır gösterdiler, biz de sabır gösterdik. Alexander'ın teknik kapasitesi ve teknik özellikleri üzerine yorum yapmak tabii ki benim haddim değil. İzleme komitesinin vermiş olduğu rapor ve teknik heyetin verdiği onay doğrultusunda gerçeklemiş bir transfer. Ancak şunu söyleyebilirim ki; dün Obi Mikel ile ilgili olarak söylemiş olduğum sözler Alexander için de geçerli. Biz sadece bir futbolcu, sadece bir forvet transfer etmiyoruz. Aynı zamanda çok iyi bir atlet transfer ediyoruz. Kendisi spor etik ve ahlakına son derece bağlı, örnek bir sporcu ve örnek bir forvet. Daha sonra öğrenmiş bulunuyoruz ki babası 1993 senesinde Bursaspor'da forvet olarak oynamış ve kız kardeşi de Bursa'da doğmuş. Bir şekilde bu topraklarda, 25 yıl önce yine sporcu olarak hizmet etmiş bir babanın oğlunu transfer etmiş bulunuyoruz. Alexander diğer oyuncularımız gibi forma satışına katıldı ve 500 adet forma aldı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Takımımıza, camiamıza hayırlı olsun" dedi. Alexander Sörloth ise duygularını şu sözlerle anlattı:

"Böyle büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Hep yukarı seviyelere hep zirveye ve ofansif futbol oynamak isteyen bir kulübe geldiğimi biliyorum. Hem başkanımızdan hem de kulübümüzdeki herkesten çok olumlu mesajlar aldım. Takımımıza katılmayı ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmayı ve hep birlikte maçlar kazanmayı dört gözle bekliyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA