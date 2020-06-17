HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Alexander Sörloth 105 gün sonra fileleri havalandırdı

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, gol sessizliğini Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında attığı gollerle 105 gün sonra bozdu.

Alexander Sörloth 105 gün sonra fileleri havalandırdı
17.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:48

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, gol sessizliğini Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında attığı gollerle 105 gün sonra bozdu. Korona virüs nedeniyle sahalardan uzak kalınan günler öncesinde son golünü yine Fenerbahçe'ye karşı 3 Mart'ta atan yıldız golcü, 105 gün sonra yine sarı-lacivertli ekibe karşı gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor'da golcü oyuncu Alexander Sörloth gol yollarındaki sessizliğini attığı iki golle bozdu. Yıldız oyuncu en son golünü 3 Mart 2020'de Trabzon'da Fenerbahçe ile oynanan kupa maçının ilk ayağında kaydetmişti. Söz konusu karşılaşmanın ardından Süper Lig'de fileleri havalandıramayan yıldız oyuncu, korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesiyle birlikte uzun bir bekleyiş yaşadı. Ligin başlamasıyla birlikte Göztepe maçında gol arayan ancak skor üretemeyen Sörloth, Fenerbahçe'ye karşı 3 Mart'ta attığı golden tam 105 gün sonra yine sarı-lacivertli ekibe karşı fileleri havalandırmayı başardı.

Süper Lig'de 5. haftadır gol atamıyor

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, Süper Lig'in son 5. haftalık bölümünde gol kaydedemedi. En son gollerini 22 Şubat 2020'de deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında atan oyuncu, söz konusu maçın ardından forma giydiği, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Başakşehir FK ve Göztepe maçlarında rakip fileleri boş geçmişti.

41 maçta 27 gol attı

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımında kiraladığı Alexander Sörloth, bu sezon bordo-mavili takımla birlikte 41 maçta forma giydi. Süper Lig'de 27 maçta oynayan oyuncu 19 gol atarak gol krallığı sıralamasında ilk sırada yer aldı. Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giyerek 6 gole imza attı. Avrupa Kupası maçlarından 8 kez sahaya çıkan Norveçli, 2 gol kaydetti. Golcü oyuncu 8 de asist yaptı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun Spor
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti Spor
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti Spor
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim Spor
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi Spor
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi Spor
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan 'Sus' işaretli gönderme
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel 'Otur yerine' diyerek uyardı
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sıla Emre Kınay Türkan Şoray Nuri Bilge Ceylan
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Alexander Sörloth 105 gün sonra fileleri havalandırdı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 11:50:56. #1.15#
title