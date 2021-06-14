Alexander-Arnold İngiltere maçında neden yok? Alexander-Arnold EURO 2020'de neden yok?
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Alexander-Arnold İngiltere maçında neden yok? Alexander-Arnold EURO 2020'de neden yok?

Alexander-Arnold İngiltere maçında neden yok? Alexander-Arnold EURO 2020'de neden yok?
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İngiltere milli takımının ve Liverpool'un beğenilen oyuncusu Alexander-Arnold'ın son oynanan İngiltere maçında oynamaması futbol severler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki Alexander-Arnold EURO 2020'de neden yok? Alexander-Arnold İngiltere maçında neden yok?

Son dönemde İngiliz futbolunda ismini sıkça duyduğumuz ve futbol severlerin saygısını kazanan Alexander-Arnold'ın EURO 2020'de İngiltere kadrosunda olmaması dikkatlerden kaçmadı. Birçok futbol sever Alexander-Arnold ile ilgili arama yaparken, kısa sürede en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Alexander-Arnold İngiltere kadrosunda neden yok? Alexander-Arnold EURO 2020'de neden yok?

TRENT ALEXANDER-ARNOLD EURO 2020'DE NEDEN YOK?

Sevilen oyuncu EURO 2020'de ilk açıklanan kadroda yer almakta ancak İngiliz Milli takımının hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası İngiltere kadrosundan çıkartılmak zorunda kalınmıştı. 22 yaşındaki genç futbolcunun kadrodan çıkartılmasının ardından Liverpool'un başarılı sağ beki yerine Ben White kadroya dahil edildi.

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