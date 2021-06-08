'ALEX' TIR'IN DORSESİNDEKİ UYUŞTURUCUYU BÖYLE BULDU
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'ALEX' TIR'IN DORSESİNDEKİ UYUŞTURUCUYU BÖYLE BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇATALCA'da Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR'a uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

ÇATALCA'da Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR'a uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda narkotik köpeği 'Alex'in eşliğinde yapılan aramada TIR'ın dorsesinde 56 kilo 780 gram hint keneviri ve hint keneviri bitki parçaları ele geçirildi. Bosna Hersek uyruklu bir kişi gözaltına alınırken, operasyon anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 2 Haziran Çarşamba günü Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR'ın dorsesinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, sınır kapısından giriş yapan TIR'ı Çatalca'da durdurdu. Polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde 'Alex' isimli narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda 56 kilo 780 gram hint keneviri ve hint keneviri bitki parçaları ele geçirildi. Operasyonda, Bosna Hersek uyruklu 1 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı kameralara yansıdı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'ALEX' TIR'IN DORSESİNDEKİ UYUŞTURUCUYU BÖYLE BULDU
'ALEX' TIR'IN DORSESİNDEKİ UYUŞTURUCUYU BÖYLE BULDU
'ALEX' TIR'IN DORSESİNDEKİ UYUŞTURUCUYU BÖYLE BULDU
'ALEX' TIR'IN DORSESİNDEKİ UYUŞTURUCUYU BÖYLE BULDU
'ALEX' TIR'IN DORSESİNDEKİ UYUŞTURUCUYU BÖYLE BULDU
'ALEX' TIR'IN DORSESİNDEKİ UYUŞTURUCUYU BÖYLE BULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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