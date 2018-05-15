Alex Telles'ten Galatasaray'a Mesaj: Kalbimdeki Takım Porto

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, Porto ile şampiyonluk yaşamasının ardından, "Galatasaray'ın çılgın taraftarları var ama kalbimdeki takım Porto" dedi.

Alex Telles'ten Galatasaray'a Mesaj: Kalbimdeki Takım Porto

Porto formasıyla Portekiz Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Alex Telles, eski takımı Galatasaray'a mesaj gönderdi.

"GALATASARAY'IN ÇILGIN TARAFTARLARI VAR AMA…"

Şampiyonluğun ardından konuşan Telles, "Bu şampiyonluğu hayatım boyunca unutmayacağım. Galatasaray'ın çılgın taraftarları var ama kalbimdeki takım Porto. Tüm hayatım boyunca Porto için oynayabilirim" sözlerini kullandı.

Brezilyalı sol bek, bu sezon 45 kez Porto forması giyerken 4 gol ve 20 asist üretme başarısı gösterdi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş
YORUMLAR (1)

  • NASIL BİR DÜNYA:
    Muslerayla oturupta bir bardak çay mı içtin yok,bak adama çay var mı çay diye soruyor
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.