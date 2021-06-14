Alex Teixeira kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Alex Teixeira kaç yaşında, aslen nerelidir? Alex Teixeira hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?
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Alex Teixeira kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Alex Teixeira kaç yaşında, aslen nerelidir? Alex Teixeira hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?

Alex Teixeira kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Alex Teixeira kaç yaşında, aslen nerelidir? Alex Teixeira hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?
Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Haberler | Güncel

Son şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kadrosuna takviyelere hazırlanıyor. Aboubakar'ı Al-Nasr Riyad'a kaptırmasının ardından birçok takviye için dümeye basan Siyah-Beyazlı ekip takımda tutmak istediğin Ghezzal ve Rosier'in dışında farklı isimlerle görüşmeye devam ediyor. Daha önce Diego Costa, Kenan Karaman, Salih Uçan, Steven Caulker, Assombalonga, Chidozie Awaziem, Cornelius, Jovetic gibi birçok isimin ardından Alex Teixeira ismi gündeme geldi. Peki Alex Teixeira kimdir?

Kadrosunu Şampiyonlar Ligi için güçlendirmeye hazırlanan Kartal için yeni rota Alex Teixeira. İki ayağını da çok etkili bir şekilde kullanabilen 1.74 boyundaki yıldız futbolcu 2016 yılında tam 50 milyon Euro'ya Çin ekibi Jiangsu Suning'e transfer oldu. Kulübüyle sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservisi elinde olan yıldıza İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, 2+1 yıllık sözleşmenin yanı sıra 31 yaşındaki orta sahaya 1,5 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon euro maaş teklif ettiği iddia edildi. Görüşmeler devam ederken oyuncunun ise yıllık 3 milyon euro net maaş istediği öğrenildi.Alex Teixeira kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Alex Teixeira kaç yaşında, aslen nerelidir? Alex Teixeira hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?

ALEX TEİXEİRA KİMDİR?

Alex Teixeira Santos,6 Ocak 1990 yılında Brezilya'nınRio de Janeiro eyaletinde yer alan Duque de Caxias şehrinde dünyaya gelen oyuncu son olarak Çin kulübü Jiangsu Suning için forma giymişti. Orta Saha ve on numara mevkilerinde oynayabilen yıldız oyuncu iki ayağını da çok etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Futbol hayatına ülkesinde başlayan Teixeira, altyapısından yetiştiği Vasco da Gama'da 2008'de A takıma yükseldi.

Brezilyalı birçok futbolcuyu Avrupa pazarına kazandıran Shakhtar Donetsk'in dikkatini çeken yıldız oyuncu, Ocak 2010'da 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Ukrayna'nın yolunu tuttu. 20 yaşında ülkesinden çıkan 10 numara, Ukrayna ekibinin tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Shakhtar'da 6 yıl geçiren ve 222 maçta 89 gol, 25 asistle skora katkı sağlayan Brezilyalı, 2014/15 ve 2015/16'da gol krallığı yaşadı.

Performansıyladünya devlerinin dikkatini çeken Teixeira, Shakhtar'da 5 Ukrayna Ligi, 4 Ukrayna Süper Kupa, 3 Ukrayna Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinin zirvesinde rekor fiyat ile Çin'in yolunu tutan Brezilyalı, Şubat 2016'da Jiangsu Suning'e katıldı. Çin ekibinin bu transfer için kasasından tam 50 milyon Euro çıktı.

Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giyen, profesyonel kariyerinde 428 maça çıkan Alex Teixeira'nın 172 gol, 72 asisti bulunuyor. Teixeira, Brezilya A Milli Takım formasını ise hiç giymedi.

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Alex Teixeira kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Alex Teixeira kaç yaşında, aslen nerelidir? Alex Teixeira hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? - Haberler
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