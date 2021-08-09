Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'da
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Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'da

Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'da
Demirören Haber Ajansı / Ever Alas - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu, son olarak Çin'in Jiangsu takımında forma giyen Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira'yı İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.

KARANTİNADA OLACAK

31 yaşındaki oyuncu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerce kaldığı otelde Covid-19 testi olacak. Karantinada kalacak olan oyuncu, 7'nci gününde de test olacak ve negatif çıkması halinde 8'inci günde karantina süreci sona erecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ever Alas

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