Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
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Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübünün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, yarın İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş Kulübünün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, yarın İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu taşıyan uçağın yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır." ifadesi de kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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