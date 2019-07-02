Alex Oxlade-Chamberlain Lie Dedektör Testiyle Yüzleşiyor

Liverpool orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Kop Kids'in Andy Robertson, Sadio Mane ve Virgil van Dijk ile ilgili soruşturması sırasında Lie Detector testimizi aldı.

Liverpool orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Kop Kids'in Andy Robertson, Sadio Mane ve Virgil van Dijk ile ilgili soruşturması sırasında Lie Detector testimizi aldı.

Kaynak: Dugout

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