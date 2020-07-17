Alex Hamilton Galatasaray Doğa Sigorta'da
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Alex Hamilton Galatasaray Doğa Sigorta'da

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı guard Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Alex Hamilton Galatasaray Doğa Sigorta'da
17.07.2020 19:44 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:48

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı guard Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki guard Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 5 Ekim 1993'te dünyaya gelen Alex Hamilton, kariyerine Chipley Lisesi'nde başladı. Kolej tercihini Louisiana Tech'ten yana kullanan genç oyuncu Santa Cruz Warriors, Juventus Utena, Maccabi Rishon formaları giydi. Rishon'daki ikinci sezonunda EuroCup'ta da mücadele eden 1.93'lük basketbolcu, geride bıraktığımız EuroCup sezonunun üçüncü hafta MVP'si seçildi. İsrail ekibiyle lig mücadelesine halen devam eden Hamilton, şu anda takımıyla Play-Off Çeyrek Final Serisinde Yer Alıyor.

SARI-KIRMIZILI KULÜP, TRANSFER SONRASI RESMİ SİTESİNDEN ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:

"Alex Hamilton'a hoş geldin dileklerimizi iletir, formamızla başarılı ve sağlıklı bir sezon dilerken takımıyla devam eden play-off mücadelesinde de başarılar temenni ederiz."

(İHA)

Kaynak: İHA

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