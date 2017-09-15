Alex'e Tebrik Yağmuru

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza 40 yaşına bastı. Sarı lacivertliler kendisini tebrik yağmuruna tuttu.



14 Eylül 1977 doğumlu Brezilyalı yıldız, dün 40 yaşına girdi. Fenerbahçeli taraftarlar da bu anlamlı günü unutmadı. Adeta yağmur gibi tebrik mesajları alan Alex de bir teşekkür mesajı yayınladı. Alex, "Türklere ve özellikle doğum günümü kutlayan herkese teşekkür ederim. Size her zaman müteşekkirim. Sizlere ve ülkeye olan özlemim büyük. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.



(İHA)