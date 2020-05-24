Alex'den Lefter'li bayram mesajı Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Alex de Souza sosyal medya hesabından Türkçe bayram mesajı yayımladı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Alex de Souza sosyal medya hesabından Türkçe bayram mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde adını kulüp tarihine kazıyan Alex de Souza, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri duygulandıran bir görselle Ramazan Bayramı mesajı yayımladı. Alex, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafı paylaşırken, altına ise 'Herkese iyi bayramlar' notunu düştü.

(İHA)

Kaynak: İHA