Alex'den Lefter'li bayram mesajı
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Alex de Souza sosyal medya hesabından Türkçe bayram mesajı yayımladı.
24.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:10
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Alex de Souza sosyal medya hesabından Türkçe bayram mesajı yayımladı.
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde adını kulüp tarihine kazıyan Alex de Souza, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri duygulandıran bir görselle Ramazan Bayramı mesajı yayımladı. Alex, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafı paylaşırken, altına ise 'Herkese iyi bayramlar' notunu düştü.
(İHA)
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Kaynak: İHA