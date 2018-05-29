Sivasspor Başkanı, Alex de Souza'yı Teknik Direktör Yapmak İstiyor

Bir sezon aradan sonra geri döndüğü Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmesine rağmen Samet Aybaba'yla sözleşme yenilemeyen Sivasspor'da hoca gündemi oldukça yoğun. Başta Gheorghe Hagi olmak üzere Elano, Tamer Tuna gibi isimlerle temas kuran Kırmızı-Beyazlılar'ın asıl hedeflediği isim ortaya çıktı.

OTYAKMAZ, ALEX'İ İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; Yiğidolar'da başkan Mecnun Otyakmaz'ın takımı Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza'ya emanet etmek istediği öğrenildi. Her fırsatta bir gün Türkiye'yi döneceğini açıklayan ve en son İzmir'de katıldığı Altınordu organizasyonunda teklif gelmesi halinde teknik adamlık konusunda teklif gelmesi halinde değerlendireceğini ifade eden Alex'le temaslara başlandı.

BAŞKAN SİVAS'A DAVET EDECEK

Menajerler aracılığıyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındığı ifade edilirken Sivasspor Yönetimi birkaç güne kadar durumu netleştirip Alex'i resmi görüşme gerçekleştirmek adına Türkiye'ye davet edecek.