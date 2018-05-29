Sivasspor Başkanı, Alex de Souza'yı Teknik Direktör Yapmak İstiyor
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, takımı Fenerbahçeli efsane Alex de Souza'ya teslim etmeyi planlıyor.
Bir sezon aradan sonra geri döndüğü Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmesine rağmen Samet Aybaba'yla sözleşme yenilemeyen Sivasspor'da hoca gündemi oldukça yoğun. Başta Gheorghe Hagi olmak üzere Elano, Tamer Tuna gibi isimlerle temas kuran Kırmızı-Beyazlılar'ın asıl hedeflediği isim ortaya çıktı.
OTYAKMAZ, ALEX'İ İSTİYOR
Fanatik'in haberine göre; Yiğidolar'da başkan Mecnun Otyakmaz'ın takımı Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza'ya emanet etmek istediği öğrenildi. Her fırsatta bir gün Türkiye'yi döneceğini açıklayan ve en son İzmir'de katıldığı Altınordu organizasyonunda teklif gelmesi halinde teknik adamlık konusunda teklif gelmesi halinde değerlendireceğini ifade eden Alex'le temaslara başlandı.
BAŞKAN SİVAS'A DAVET EDECEK
Menajerler aracılığıyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındığı ifade edilirken Sivasspor Yönetimi birkaç güne kadar durumu netleştirip Alex'i resmi görüşme gerçekleştirmek adına Türkiye'ye davet edecek.
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İLLAA KÜME DÜŞCEM DIOSUNUZ ANTALYA VVE SİVAS BAYA ISRAR EDIYOR BUNLARIDA YONETENLER BU LİG DE VU LİGİN ADI SÜPER ŞAKA GİBİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SİVAS SÜPER LİGDE OLDUĞU SÜRECE FENEV 6 PUAN ÖNDE BAŞLIYOR LİGE. AMA EN İYİ SONUÇ ONLAR İÇİN 2.LİK.SİVAS OLMASA 4.LÜK.Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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SAKIN GELME CUNKU FENER 6 PUAN ONCE BASLAYACAK VE SIZ 6 PUAN GERIDEN GELMEYE CALISCAKA VE GELEMEYECEKSINIZ SIZI BU ADAM KUME DUSURUR ONU DA HESABA KATIN IYI FUTBOLCU IYI HOCA OLMAZCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe 2018/2019 sezonuna 6 puan önde başlatın direkCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Roberto Karlosu aldınız ligden düştünüz o sene Alexi alırsanız şampiyon olursunuzCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır