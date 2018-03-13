Alex de Souza, İstanbul'da
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, İstanbul'a geldi.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Alex, bazı yolcularla fotoğraf çekildikten sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti.
Alex, yarın bir alışveriş merkezinde, kendi kitabının imza gününe katılacak. Eski Fenerbahçeli futbolcunun, hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisini de izlemesi bekleniyor.