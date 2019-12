Alex de Souza Fenerbahçe'ye ne zaman çağrılırsam gelirim

09.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:29

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL - Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, "Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun' diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman çağrılırsam gelirim. Fenerbahçe'ye gelmek benim elimde değil. Bu benim değil; başkan, yönetim ve Fenerbahçe'nin verebileceği bir karar" dedi. Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, özel bir hastane için geldiği İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Alex, eski kulübü Cruzeiro'nun 98 yıllık kulüp tarihinde ilk kez küme düşmesi hakkında üzüntülü olduğunu söyleyen Alex de Souza, "Cruzeiro küme düştüğü için üzüntülüyüm. Onları destekledim dün gece ama maalesef futbolda bunlar var, olmadı. Cruzeiro düştü ama Coritiba 2'nci lige çıktı" açıklamalarında bulundu."FENERBAHÇE HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"Brezilya'da bulunduğundan dolayı Fenerbahçe'nin sadece skorlarını takip edebildiğini ifade eden Alex, "Brezilya'dan sadece skorları takip edebiliyorum, fazla yorum yapamayacağım. Ne takımın durumu, ne antrenmanlar vs. tam olarak hakim değilim konulara. Yapacağım yorumların da speküle edilmesini istemiyorum. Fenerbahçe, büyüklüğünde bir kulüp her zaman oynadığında hedefi şampiyonluktur. Bu sene de şampiyonluğa oynuyorlar ve bu beni hiç şaşırtmıyor" dedi."NE ZAMAN ÇAĞRILIRSAM GELİRİM"Fenerbahçe'ye gelmesinin elinde olmadığını vurgulayan Alex de Souza, "Fenerbahçe'nin hali hazırda bir başkanı ve yönetim kurulu var. Ben Alex olarak kendime iş veremiyorum. Bu Fenerbahçe'nin yetkili kişilerinin işi ve görevi. Benimle ilgili değil. Kendi adıma futbolu bıraktıktan sonra biraz kendimi kafaca toparlamak için zamana ihtiyacım vardı. Çocuklarım ve ailem ile vakit geçirdim, kendimi toparladım. Teknik direktörlük ve sahalara dönmem şu anda sıcak bir fikir. 'Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun' diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman çağrılırsam gelirim. Fenerbahçe'ye gelmek benim elimde değil bu benim değil yönetimin ve Fenerbahçe'nin verebileceği bir karar" diye konuştu."2021'E KADAR KURSLARIMI TAMAMLAYIP TEKNİK DİREKTÖRLÜK DİPLOMAMI ALMAK İSTİYORUM"2021 yılına kadar kurslarını tamamlayarak teknik direktörlük diplomasını almak istediğini ifade eden Alex, "Emre 39 yaşında milli takım ile Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı, Volkan da futbolu bıraktı ve teknik heyette görev alıyor. Zamana ihtiyaç var, ben çalışmaya ve 2021'e kadar kurslarımı tamamlayarak diplomamı almak istiyorum. Benimle ilgili aceleci davranıyorsunuz ve beni planlara dahil ediyorsunuz. Benim acelem yok. Önce kursumu tamamlamalı ve teknik direktörlük belgemi duvara asmalıyım. Bir gün Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeyeceğim çok sonra konuşulacak şeyler" şeklinde konuştu.İstanbul'a gelme nedeninin Fenerbahçe olmadığını kaydeden Alex de Souza, "Bu gelişimde Fenerbahçe ile temasım olmayacak. Dostlarımla vakit geçirmeye geldim, kısa bir süre kalacağım ve ardından ülkeme döneceğim" dedi."FENERBAHÇE'DE BİR JÜBİLE PLANIM YOK"Futbolu bırakmasının üstünden 5 yıl geçtiğini belirten Alex, "Oğlum neredeyse 18 yaşına geldi. 7 Aralık 2014'te futbolu bıraktım, futbolu bırakmanın üstünden çok zaman geçti, benim için şu an Fenerbahçe'de jübile gibi bir durum ve plan yok" açıklamalarında bulundu."TRANSFER KONUSUNDA FİKİR VERİRİM AMA İŞİN İÇİNDE OLMAM"Fenerbahçe'ye transfer konusunda fikir verdiğini belirten efsane isim, "Fenerbahçe ve Sayın Ali Koç ile ilişkimiz sabit. Fenerbahçe ve başkanımız Ali Koç ile fırsat bulduğumuzda konuşuyoruz. Almanya'daki Audi Cup'ta da görüştük. Fenerbahçe ile ilgili fikirlerimi söylerim ama transfer komitesi ve scoutlarla bağlantım yok. Fikir veriyorum ama herhangi bir transferde işin içinde olmadım. Fenerbahçe'nin transferi hakkında bana soru sormayın, transferde yetkili kişi ben değilim. Bu konuda Fenerbahçe'nin hocası, transfer komitesi ve yönetimi var" dedi."HAGI İLE BEN UZUN SÜRE OYNADIK VE HİKAYEMİZ BİTTİ"

Alex, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao hakkında gelen soruya ise "Falcao'yu kişisel olarak tanımıyorum. Sadece saha içerisindeki performansını ve kariyerini biliyorum. Falcao, Fransa ve İspanya'da gol krallıkları olan kariyeri başarılarla dolu biri. Galatasaray'a gelen bir futbolcuyu Hagi ile Fenerbahçe'ye gelen birini ise Alex ile kıyaslamak o oyunculara haksızlık. Biz uzun süre oynadık ve bizim hikayemiz bitti, hikayesi bitmiş bir insanı hikayesine yeni başlamış biri ile kıyaslamak büyük haksızlık olur. Falcao'nun kalitesi ortada, olur olmaz bilemem ama Hagi ile karşılaştırmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

