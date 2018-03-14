Alex de Souza: "(Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi) Kazanmamızı Umuyorum"
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Brezilyalı Alex de Souza, Türkiye'ye gelmesinin sarı-lacivertli kulüpteki seçim süreciyle alakalı olmadığını, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için geldiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Brezilyalı Alex de Souza, Türkiye'ye gelmesinin sarı-lacivertli kulüpteki seçim süreciyle alakalı olmadığını, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisini izlemek için geldiğini söyledi.