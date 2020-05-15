Alex de Souza 1000. Maçına Çıkıyor
Şubat 2014'de Alex de Souza profesyonel kariyerinin 1000. maçına çıktı. Efsanevi ortasaha oyuncusunun galibiyet golünü attığı maçta Coritiba Paranaense Kupası kapsamında Couto Pereira'da J.Malucelli'yi ağırladığı maçta rakibini evinde mağlup ediyor.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:11
Şubat 2014'de Alex de Souza profesyonel kariyerinin 1000. maçına çıktı. Efsanevi ortasaha oyuncusunun galibiyet golünü attığı maçta Coritiba Paranaense Kupası kapsamında Couto Pereira'da J.Malucelli'yi ağırladığı maçta rakibini evinde mağlup ediyor.
Kaynak: Dugout