Alex de Souza 1000. Maçına Çıkıyor Şubat 2014'de Alex de Souza profesyonel kariyerinin 1000. maçına çıktı. Efsanevi ortasaha oyuncusunun galibiyet golünü attığı maçta Coritiba Paranaense Kupası kapsamında Couto Pereira'da J.Malucelli'yi ağırladığı maçta rakibini evinde mağlup ediyor.

Şubat 2014'de Alex de Souza profesyonel kariyerinin 1000. maçına çıktı. Efsanevi ortasaha oyuncusunun galibiyet golünü attığı maçta Coritiba Paranaense Kupası kapsamında Couto Pereira'da J.Malucelli'yi ağırladığı maçta rakibini evinde mağlup ediyor. Kaynak: Dugout