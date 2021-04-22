Alex Cloud 9'dan ayrıldı!

Alex'in kariyerine hangi oyunda devam edeceği ise merak konusu.

Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren profesyonel CS: GO oyuncusu Alex Cloud 9'dan ayrıldığını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyurdu.

İngiliz oyuncu Alex "ALEX" McMeekin, gelecek kariyerinde ise Valorant ve CS: GO'dan gelecek teklifleri değerlendireceğini belirtti. Sizler için Alex'in yaptığı paylaşımı Türkçeye çevirdik.

Resmi olarak boştayım. yönetimine ve CS takımındaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Eminim ki takım arkadaşlarım gidecekleri herhangi bir takıma büyük katkı sağlayacak. Bundan sonraki kariyerimde ise Valorant ve CS: GO'dan gelecek teklifleri değerlendireceğim.

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HLTV üzerinden yapılan duyuru paylaşımı büyük bir ilgi topladı. Kullanıcılar paylaşıma Alex'in kesinlikle bir Valorant takımıyla anlaşacağını söylerken bu takımın G2 olacağı iddia edildi.

Kaynak: Playerbros