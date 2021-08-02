Antalya'da alevlerin yaklaştığı Gündoğmuş tahliye ediliyor

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi, alevlerin kent merkezine yaklaşması üzerine tahliye edilmeye başlandı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi, alevlerin kent merkezine yaklaşması üzerine tahliye edilmeye başlandı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangın, sabah saatlerinden itibaren hızla yayılmaya başladı. Yangın öğle saatlerinde şehrin merkezine doğru yaklaştı. Alevlerin kuşattığı ilçe merkezinde vatandaşlar tahliye edilmeye başladı. İlçe merkezinde oturan vatandaşlar araçlarına binerek şehri terk etmeye başlarken, araçları olmayanlar ise komşularının yardımı ile ilçe merkezinden ayrılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı