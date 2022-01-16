Alevlerin sardığı ev küle döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alevlerin sardığı ev küle döndü

Alevlerin sardığı ev küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çameli ilçesinde bacadan çıkan kıvılcımlardan kaynaklı evde yangın meydana geldi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde bacadan çıkan kıvılcımlardan kaynaklı evde yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çameli ilçesi Sarıkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 66 yaşındaki Kadirye Öz'ün yaşadığı ev, bacadan çıkan kıvılcımlar sonra alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi. - DENİZLİ

Alevlerin sardığı ev küle döndü

Alevlerin sardığı ev küle döndü

Alevlerin sardığı ev küle döndü

Alevlerin sardığı ev küle döndü

Arkadaşını ziyarete gelen talihsiz genç yangına asansörde yakalandı

Arkadaşını ziyarete gelen talihsiz genç yangına asansörde yakalandı

 Taziye evinde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

Taziye evinde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

 Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre kül oldu! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği kamerada

Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre kül oldu! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Denizli'nin Çameli ilçesinde bacadan çıkan kıvılcımlardan kaynaklı evde yangın meydana geldi.

title