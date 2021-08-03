Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4)
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Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4)

Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, YANGININ BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİMuğla'nın Köyceğiz, Kavaklıdere ve Marmaris ilçelerinin yanı sıra, Milas'ta başlayarak Bodrum'a sıçrayan orman yangınları henüz kontrol alınamadı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, YANGININ BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Muğla'nın Köyceğiz, Kavaklıdere ve Marmaris ilçelerinin yanı sıra, Milas'ta başlayarak Bodrum'a sıçrayan orman yangınları henüz kontrol alınamadı. Basın mensupları, uçak ve helikopterlere binerek, söndürme çalışmalarını görüntüledi. Havadan çekilen görüntüler, yangınların boyutunu gözler önüne serdi. Yurt dışından gelen pilotlara ise koordinatlar konusunda brifing veriliyor.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4)
Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4)
Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4)
Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4)
Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4)
Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4)
Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4)
Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4)
Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4)
Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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