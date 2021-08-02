Alevlerin içinde kalan kaplumbağalara itfaiye erlerinden yardım eli
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Alevlerin içinde kalan kaplumbağalara itfaiye erlerinden yardım eli

Alevlerin içinde kalan kaplumbağalara itfaiye erlerinden yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kastamonu'dan giden ekipler, alevlerin arasında kalan kaplumbağaları kurtardı.

Adana'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kastamonu'dan giden ekipler, alevlerin arasında kalan kaplumbağaları kurtardı. Ekipler, kaplumbağalara su vererek hayata tutunmalarını sağladı.

Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınlarını söndürmek için ekiplerin ve vatandaşların mücadelesi canla başla sürüyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Bozkurt Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, Adana'daki yangını söndürme çalışmalarına destek olmak için yangın bölgesine gitti. Sahada yangın söndürme çalışmalarına destek veren ekip, alevlerin ortasında kalan iki kaplumbağa yavrusunu fark etti. Ekipler yanan ağacın kavuğundan çıkardıkları yavru kaplumbağalara su vererek, onların hayata tutunmasını sağladı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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