Alevlerin arasından kurtarılan pitbull cinsi köpek tedavi ediliyor
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Alevlerin arasından kurtarılan pitbull cinsi köpek tedavi ediliyor

Samsun'da çıkan yangında alevlerin arasından itfaiye ekibi tarafından kurtarılan pitbull cinsi köpeğin tedavisi sürüyor.

Alevlerin arasından kurtarılan pitbull cinsi köpek tedavi ediliyor
26.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 26.07.2020 17:00

Samsun'da çıkan yangında alevlerin arasından itfaiye ekibi tarafından kurtarılan pitbull cinsi köpeğin tedavisi sürüyor.

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bir süre önce bir binanın çatı katında çıkan yangında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevler arasında kalan köpeği kurtardı. Vücudunda yanıklar oluşan pitbull cinsi köpek tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde tedavi edilen köpeğin durumu iyiye gidiyor.

Bakım merkezinde görevli Veteriner Hekim Begüm Gönülay, köpeğin itfaiye ekiplerince kendilerine getirildiğinde gözleri, kafası ve bacaklarında yanıklar bulunduğunu aktardı.

Gönülay, köpeğin durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Yaraları günden güne iyileşiyor. Psikolojisi çok bozuktu ve çok zayıftı. Her gün onunla ilgilendik yemeklerini yedirdik. Daha da iyileştirmeye devam ediyoruz. İsmini de 'Mutlu' koyduk. Umarım iyileştikten sonra mutlu bir yaşam sürdürür. " dedi.

Kaynak: AA

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