Alevlerin Arasından Kızını Kurtaran Anne, Minik Oğlunu Kurtaramadı
Uşak'ta uyuduğu sırada yangın çıktığını fark eden anne, 5 yaşındaki kurtarırken 3 yaşındaki oğlu alevlerin arasında can verdi.
Uşak'ta bir apartmanda çıkan yangında, 34 yaşındaki iki çocuk annesi, 5 yaşındaki kızını yangından kurtarırken, 3 yaşındaki oğlunu ise kurtaramadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.
2 ÇOCUK ANNESİ UYUDUĞU SIRADA YANGINI FARK ETTİ
Yangın, saat 19.30 sıralarında Ünalan Mahallesi Barboros Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında çıktı. 2 çocuk annesi Gülcan Çolak, uyuduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangını fark etti.
KIZINI KURTARDI AMA OĞLU ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Çolak, ilk olarak kızı İremsu Çolak'ı kucağına alarak dışarı çıkardı. Sırtı ile elleri yanan anne Çolak, alevlerin evi sarması nedeniyle 3 yaşındaki oğlu Nurullah Çolak'ı kurtaramadı.
İTFAİYE KÜÇÜK ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI
Evden dumanlar çıktığını fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra evde yaptığı incelemede küçük Nurullah'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
OĞLUNUN ÇAKMAKLA OYNADIĞIN SÖYLEDİ
Minik Nurullah'ın cesedi otopsi için Uşak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, aynı hastanede tedaviye alınan anne Gülcan Çolak'ın ise ilk ifadesinde, oğlu Nurullah'ın genelde çakmakla oynadığını, uyurken yangını fark edip kızını kucaklayıp dışarı çıktığını, küçük oğlunu ise alamadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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cok uzucu cakmaklar cocuklu evde saklanmali ve camlarada dikkat edilmeli cocuk bu hersey yapar yazik yaaaaaaaaaa rabbim korusun herkeziCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bir annenin yaşayabileceği en acı olay. Ben evimin bütün camlarına kilit taktırdım. Uyumak istediğim zamanda mutfağı kilitler yatarım. Hepimizin başına gelebilir tedbirli olmakta fayda var.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırDEMİR: Benimde bütün pencereler korkuluk. Nasıl çıkarım böyle durumda bilemem. akşam olmadan uykunun sonu işte. Anne uyurken çocuk yapmıştır birşeyler.Yayından Kaldır
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Allah düşmanımın başına vermesin evlat acısını ailesine sabırlar versin küçük oglumuzada allah rahmet eylesin bu mübarek günlerdeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Çok üzücü bir durum,Allah hiç kimseye böyle acılar yaşatmasın.,şunuda unutmadan söyliyeyim,kaza ve belalardan korunmak için günlük az veya çok sadaka vermeliyiz,bu bir tek hurmada olabilir bir bardak suda olabilir.özellikle imkanı olanlar kurbanda tüm aile fertleri için kurban keserlerse,bir sene boyunca sıkıntılara karşı siper olur.tecrübe edilmiştir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır