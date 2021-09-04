Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
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Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı

Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de iki katlı evde çıkan yangında, alevlerin arasında mahsur kalan Ömer Bulduk (63), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KIRIKKALE'de iki katlı evde çıkan yangında, alevlerin arasında mahsur kalan Ömer Bulduk (63), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki iki katlı binanın birinci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, birinci katta alevlerin arasında mahsur kalan Ömer Bulduk'u kurtardı. Ekiplerin sırtında dışarı çıkarılan Bulduk ile dumandan etkilenen sağlık personeli Bahattin Ünlüer hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı
Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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