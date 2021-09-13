Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, 43 gün sonra taburcu oldu

DENİZLİ'deki orman yangınını söndürme çalışmalarında alevlerin arasında kalan ve vücudunun yüzde 40'ı yanan orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş (50), Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yanık merkezinde 6 ameliyat geçirdi, 43 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Taburcu olan Kozakbaş, zor bir dönem geçirdiğini ancak şu anda çok iyi olduğunu söyledi.

Buldan ilçesinin kırsal Yayla Mahallesi'nde, 2 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 12 saatte güçlükle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan 30 yıllık orman muhafaza memuru, evli ve 2 çocuk babası Yaşar Kozakbaş, etrafını saran alevlerin arasında kalıp yaralandı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kozakbaş, daha sonra vücudundaki ciddi yanıklar nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilip, yanık tedavi merkezine alındı. Vücudunda yüzde 40 oranında ve 3'üncü derece yanıklar olduğu tespit edilen Kozakbaş, tedavi sürecinde 30 gün yoğun bakımda kaldı, 6 kez de ameliyat oldu. Yaklaşık 43 gün süren tedavilerin ardından Kozakbaş sağlığına kavuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden yanındaki ailesiyle ayrılan Yaşar Kozakbaş, memleketi Denizli'ye döndü.