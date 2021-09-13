Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, 43 gün sonra taburcu oldu - Haberler
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Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, 43 gün sonra taburcu oldu

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel
Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, 43 gün sonra taburcu oldu

DENİZLİ'deki orman yangınını söndürme çalışmalarında alevlerin arasında kalan ve vücudunun yüzde 40'ı yanan orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş (50), Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yanık merkezinde 6 ameliyat geçirdi, 43 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

DENİZLİ'deki orman yangınını söndürme çalışmalarında alevlerin arasında kalan ve vücudunun yüzde 40'ı yanan orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş (50), Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yanık merkezinde 6 ameliyat geçirdi, 43 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Taburcu olan Kozakbaş, zor bir dönem geçirdiğini ancak şu anda çok iyi olduğunu söyledi.

Buldan ilçesinin kırsal Yayla Mahallesi'nde, 2 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 12 saatte güçlükle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan 30 yıllık orman muhafaza memuru, evli ve 2 çocuk babası Yaşar Kozakbaş, etrafını saran alevlerin arasında kalıp yaralandı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kozakbaş, daha sonra vücudundaki ciddi yanıklar nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilip, yanık tedavi merkezine alındı. Vücudunda yüzde 40 oranında ve 3'üncü derece yanıklar olduğu tespit edilen Kozakbaş, tedavi sürecinde 30 gün yoğun bakımda kaldı, 6 kez de ameliyat oldu. Yaklaşık 43 gün süren tedavilerin ardından Kozakbaş sağlığına kavuştu.

'ÇOK ZOR BİR DÖNEM GEÇİRDİM'

Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nden bugün taburcu edilen Yaşar Kozakbaş, zor bir dönemden geçmesine rağmen eski sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Şu anda çok iyiyim. İnşallah sonrası da çok iyi olacak. Daha sonra bir fizik tedavi sürecimiz olacak. Buradaki doktorlar sayesinde çok iyiyim. 43 günde tedavimi sağladılar. Çok zor bir dönem atlattık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

'30 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI, 6 AMELİYAT GEÇİRDİ'

Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Doktor Bülent Çağlar Bilgin de orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş'ın tedavisinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini söyledi. Kozakbaş'ın tedavi sürecini anlatan Doktor Bilgin, "3 Ağustos'tan beri Yaşar Bey'in 43'ncü günü. Yaklaşık 30 günden fazla yoğun bakımda 6 tane büyük ameliyat gerdi. Günde 2 defa pansuman yapıldı. Fizik tedavi uygulandı. Genel durumu kötüyken, şu anda tamamen yürüyebilir halde taburcu edeceğiz. Hastamızı bu şekilde sağlıklı gördüğümüz için biz de çok mutluyuz. Orman yangınlarında görevi başındayken yaralanmıştı. Bu bize ekstra bir çalışma azmi oldu. Şimdi durumu çok iyi" diye konuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden yanındaki ailesiyle ayrılan Yaşar Kozakbaş, memleketi Denizli'ye döndü.


Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, 43 gün sonra taburcu oldu

Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, 43 gün sonra taburcu oldu

Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, 43 gün sonra taburcu oldu

Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, 43 gün sonra taburcu oldu

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Alevlerin arasında kalıp yaralanan ormancı, 43 gün sonra taburcu oldu - Haberler
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