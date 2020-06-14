Alevlerin arasında kalan kirpiyi itfaiye eri kurtardı
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Alevlerin arasında kalan kirpiyi itfaiye eri kurtardı

Alevlerin arasında kalan kirpiyi itfaiye eri kurtardı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yanan çalıların arasında gördüğü kirpiyi alevlerden kurtaran itfaiye eri kirpiyi kurtararak su ile serinletti.

14.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:10

Alevlerin arasında kalan kirpiyi itfaiye eri kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yanan çalıların arasında gördüğü kirpiyi alevlerden kurtaran itfaiye eri kirpiyi kurtararak su ile serinletti.

Edinilen bilgiye göre, Zorlar Mahallesi Yeni Yayla mevkiinde çalılıkların tutuşmasıyla yangın çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliğine bağlı ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin arasında kirpi gördü. Kirpinin etrafındaki alevleri suyla söndüren itfaiye eri, sonrasında kirpiyi alarak yangın yerinden uzaklaştırdı.

İtfaiye eri kurtardığı kirpiyi su ile serinlettikten sonra, yangın mahallinin uzağında tekrar doğaya saldı.

Alevlerin arasında kalan kirpiyi itfaiye eri kurtardı

Kaynak: İHA

Manşet

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