Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
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Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

04.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 20:41
Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde anız yangını sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde anız yangını sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Su ile yıkanarak islerden temizlenen kaplumbağa daha sonra doğaya salındı. 

Yangın 16.00 sıralarında Kandıra Topluca Mahallesi yakınlarında bulunan boş bir arazide çıktı. Dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri anız yangınını kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı gören itfaiye eri, kaplumbağayı yanan araziden çıkardı. Üzerine su tutularak islerden temizlenen kaplumbağa daha sonra yeniden doğaya salındı. 

 


Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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