Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

KAYSERİ'de çıkan ot yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye erleri kurtardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan itfaiye erleri, yaz ayının gelmesiyle çeşitli bölgelerde çıkan ot yangınlarını söndürmek için çaba sarf ediyor. Ekipler, merkez Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişilerin çıkardığı yangını söndürmek için yaptığı çalışmada, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı fark etti. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kaplumbağa, su ile serinletildi.

Durumu sosyal medyadan paylaşan itfaiye, 'Tedbirsizlik veya kasten çıkarttığınız bir ot yangının orada yaşayan canlıların hayatını sonlandırdığını unutmayın. Ekiplerimizin müdahalesi sonucu kurtulan bir kaplumbağa serinletilerek yaşam alanına bırakılmıştır' denildi.



Kaynak: DHA

- Kayseri