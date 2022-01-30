Alevlerin arasında kalan kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi - Haberler
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Alevlerin arasında kalan kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi

İhlas Haber Ajansı, Erhan Altıparmak - Güncel
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- Alevlerin arasında kalan kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi Rusya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadını, alt kattaki komşuları kurtardı.

- Alevlerin arasında kalan kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi

MOSKOVA - Rusya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadını, alt kattaki komşuları kurtardı. Kadın dairesinin penceresinden komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Chertanovo ilçesinde 11 katlı binanın 9'ncu katındaki bir dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gecikmesi üzerine alevlerin arasında kalan kadını alt kattaki komşuları kurtardı. Kadın dairesinin penceresinden komşularının yardımıyla alt kattaki daireye inerek, yanmaktan son anda kurtuldu. Yangın nedeniyle apartman tahliye edilirken, kadının yangından kurtarıldığı anlar çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Diğer dairelere yayılmadan kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1 buçuk saatte söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alevlerin arasında kalan kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi

Alevlerin arasında kalan kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi

Alevlerin arasında kalan kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Moskova, Yangın, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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