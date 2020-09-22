Alevlerin arasına dalan arkadaşlarını son anda uyardı
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Alevlerin arasına dalan arkadaşlarını son anda uyardı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde itfaiye eri, yangına müdahale etmek için alevlerin arasına dalan arkadaşlarını elektriklerin kesilmediği konusunda son anda uyardı.

Alevlerin arasına dalan arkadaşlarını son anda uyardı
22.09.2020 21:49 | Son Güncelleme: 22.09.2020 21:53

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde itfaiye eri, yangına müdahale etmek için alevlerin arasına dalan arkadaşlarını elektriklerin kesilmediği konusunda son anda uyardı.

Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yaşandı. Bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören ev sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek istedi. Eline hortum alan iki itfaiye eri, eve girerek yangını söndürmeye çalıştı. Evde yaşayanların içeride elektrik olduğunu söylemesi üzerine dışarıda bekleyen itfaiye erlerinden biri arkadaşlarına seslenerek uyardı. Uyarıyla birlikte içeri giren ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evdeki eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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