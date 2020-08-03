Alevleri söndürmek için Büyükşehir ekipleri seferber oldu
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Alevleri söndürmek için Büyükşehir ekipleri seferber oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan ziraat ve makilik yangınına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alevleri söndürmek için Büyükşehir ekipleri seferber oldu
03.08.2020 23:24 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:27

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan ziraat ve makilik yangınına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Havanın kararması ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına devam eden ekipler, 60 araç, 500 personelle alevlere müdahale ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde bugün öğleden sonra çıkan orman yangını sürüyor. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterleri de destek verdi. Mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

"Büyükşehir itfaiye ekipleri gece de çalışmalarını sürdürüyor"

Gece saatlerinde de devam eden yangını söndürmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ve İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi bürokratları yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgede ekipleri sevk ve idare ediyor. Ekiplerin gayretli çalışmaları ile yangının yerleşim alanlarına sıçraması önlenirken, yangının yüksek kesimlerde devam ettiği öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi'nin ağır iş makineleri de ormanlık alanda müdahaleyi kolaylaştırabilmek için arazözlere yol açıyor. Büyükşehir Belediyesi yangına 60 araç ve 500 personelle müdahale ediyor. Diğer taraftan ASKİ'ye ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait bölgedeki tüm su tankerleri de söndürme ekiplerine su taşımaya devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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